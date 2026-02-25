БНТ
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
16:43, 25.02.2026
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
12:48, 25.02.2026
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
12:12, 25.02.2026 (обновена)
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
11:00, 25.02.2026
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Церемония "Спортист на годината" (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
18:52, 25.02.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Снимки от церемонията "Спортист на годината"
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: Startphoto
Сподели
Копирано в клипборда
#Спортист на годината 2026
Министър Димитър Илиев се срещна с представители на Националния младежки форум
Калояна Налбантова с успешен старт на турнир в Германия
14:35, 25.02.2026
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 25.02.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 25.02.2026
Илияна Йотова ще участва в церемонията за Спортист на годината
10:29, 25.02.2026
Чете се за: 03:42 мин.
Спортни новини 25.02.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 25.02.2026
Ралица Гаджева завърши на 12-о място на сабя на европейското по фехтовка за младежи и девойки
22:53, 24.02.2026
Чете се за: 02:40 мин.
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
16:41, 25.02.2026
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Турист от Нидерландия загина при спускане над Банско
19:17, 25.02.2026
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бус с ученици катастрофира в столичен квартал
18:03, 25.02.2026
Чете се за: 00:22 мин.
Регионални
След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в страните извън ЕС е окончателно
19:03, 25.02.2026
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
18:02, 25.02.2026
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Правителството удължи бюджета и разпореди проверки за милиони в...
18:15, 25.02.2026
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето...
12:05, 25.02.2026 (обновена)
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Нови обитатели в парка в Белица: Мечките Гордо и Флоренция...
19:23, 25.02.2026
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
