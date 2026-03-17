Стефани Стоева и Евгени Панев отпаднаха в квалификациите на турнира в Орлеан

Българската смесена двойка не успя да достигне до основната схема на надпреварата от сериите World Tour Super 300
Смесената двойка Габриела Стоева и Евгени Панев отпадна в квалификациите на турнира по бадминтон от сериите World Tour Super 300 в Орлеан (Франция) с награден фонд 250 хиляди долара.
Българите загубиха в четвъртфиналния си мач от пресявките срещу нидерландската двойка Бриан Васинк и Дебора Жиле с 12:21, 12:21 за 23 минути и не успяха да се класират за основната схема.
Стоева и Панев бяха единствените български представители в надпреварата.