Корин Сутер беше най-бърза в спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Солдеу

ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Швейцарката записа шести успех в кариерата си.

Корин Сутер
Снимка: БТА
Швейцарката Корин Сутер беше най-бърза в спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини за жени в Солдеу (Андора).

Олимпийската шампионка в дисциплината от Пекин 2022 и световна от Кортина д'Ампецо 2021 измина трасето за 1:31.62 минута. Така тя записа шести успех в кариерата си и първи от 4 декември 2023 година насам, когато триумфира в супергигантския слалом в Лейк Луис (Канада).

Втора на 11 стотни от секундата се нареди Нина Ортлиб (Австралия). Италианката София Годжа, която има златен, сребърен и бронзов медал в спускането от последните три Олимпийски игри, финишира на трета позиция с пасив от 24 стотни.

За Ортлиб това беше първи подиум в спускането от декември 2022-а и след завръщането ѝ след фрактура на крака през януари 2025 година.

Олимпийската шампионка от Милано/Кортина 2026 Брийзи Джонсън (САЩ) остана на пето място, на 61 стотни от победителката, а пред нея е сребърната медалистка от Игрите Ема Айхер (Германия) е четвърта.

В генералното класиране за Световната купа убедително води американката Микаела Шифрин с 1333 точки, пред Камий Раст от Швейцария с 963 и Ема Айхер, която има 734.

В подреждането за малкия кристален глобус в спускането начело е американката Линдзи Вон с 400 точки, която получи тежка контузия по време на Игрите в Италия и няма да се състезава повече то сезон. Втора е германката Ема Айхер с 306, пред сънародничката си Кира Вайдле-Винкелман с 256 точки.

В събота и в неделя в Солдеу предстоят два старта по супергигантски слалом.

#Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 #Корин Сутер

