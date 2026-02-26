Националките по хокей на лед сбъркаха срещу Тайланд на световното в Загреб

Националният отбор на България загуби с 4:7 (1:2, 3:2, 0:3) от Тайланд в третия си мач от Световното първенство по хокей на лед за жени в Дивизия III, група "А".

В Загреб българките, които са новак в групата, показаха много храбра игра, но в последната част допуснаха срив в играта си.

Симона Аспарухова даде аванс на българския отбор след само шест минути игра, но до края на първия период Тайланд стигна до обрат.

В началото на втората част противника стигна до аванс от 4:1. Българките намериха сили и отбелязаха три бързи гола за 4:4. Лена Иванова бе точна на два пъти, а Стефани Стоянов изравни резултата.

Решителната трета част мина под диктовката на Тайланд, като състезателките от Азия стигнаха до три безответни гола.

В класирането след два кръга България е на последното шесто място с 1 точка. Тайланд е лидер със 7 точки. Следващият двубой за българките е в петък срещу състава на Турция.