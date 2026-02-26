БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лора Христова бе номинирана за най-изненадващо представяне на Зимните олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Биатлонистката впечатли с представите си на италианска земя.

лора христова завоюва бронзов медал индивидуалния старт зимните олимпийски игри милано кортина 2026
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Българката Лора Христова бе номинирана за най-изненадващо представяне на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо от Международния съюз по биатлон.

22-годишната Христова записа серия от силни класирания на италианска земя, а безспорният връх в представянето ѝ бе спечеленият бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра при жените.

Победителят в гласуването ще бъде определен чрез вот на феновете, като той може да бъде даден на страницата на централата до 19:00 часа българско време.

Конкуренция на националката правят чехкинята Тереза Воборнико, датчанката Ане де Беше, както и мъжката щафета на Финландия.

Свързани статии:

Лора Христова: Щастлива съм и съм безкрайно благодарна на всички, които ни подкрепят
Лора Христова: Щастлива съм и съм безкрайно благодарна на всички, които ни подкрепят
Биатлонистката направи равносметка на представянето си в...
Чете се за: 02:10 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Лора Христова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
1
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
2
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
3
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
4
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
5
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
6
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Зимни

Милена Тодорова и Владимир Илиев бяха наградени на заседание на Общинския съвет в Троян
Милена Тодорова и Владимир Илиев бяха наградени на заседание на Общинския съвет в Троян
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
5882
Чете се за: 02:12 мин.
Тервел Замфиров: Не бих могъл да мечтая за повече Тервел Замфиров: Не бих могъл да мечтая за повече
Чете се за: 04:07 мин.
Алберт Попов: Предстоят хубави неща пред мен Алберт Попов: Предстоят хубави неща пред мен
Чете се за: 04:10 мин.
Доналд Тръмп прие в Белия дом олимпийските шампиони по хокей на лед Доналд Тръмп прие в Белия дом олимпийските шампиони по хокей на лед
Чете се за: 01:42 мин.
Стела Янчовичина: Пожелавам си да се справя добре, да се концентрирам и да представя България достойно Стела Янчовичина: Пожелавам си да се справя добре, да се концентрирам и да представя България достойно
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
ИТН се регистрираха за изборите през април
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ