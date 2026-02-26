Лора Христова бе номинирана за най-изненадващо представяне на Зимните олимпийски игри

Българката Лора Христова бе номинирана за най-изненадващо представяне на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо от Международния съюз по биатлон.

22-годишната Христова записа серия от силни класирания на италианска земя, а безспорният връх в представянето ѝ бе спечеленият бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра при жените.

Победителят в гласуването ще бъде определен чрез вот на феновете, като той може да бъде даден на страницата на централата до 19:00 часа българско време.

Конкуренция на националката правят чехкинята Тереза Воборнико, датчанката Ане де Беше, както и мъжката щафета на Финландия.