БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер

Дори след края на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина емоциите с марка биатлон в ефира на БНТ ще продължат. От 28 февруари до 8 март БНТ 3 ще излъчи световното първенство за младежи и девойки до 21 г., което ще се проведе в Арбер, Германия.

Шампионатът ще събере на едно място най-добрите състезатели в биатлона при подрастващите, които ще спорят за отличията в две различни възрастови групи – до 19 и до 21 г.

Любопитно е да се отбележи, че това ще бъде последното първенство, на което двете възрастови групи ще стартират отделно, тъй като от 2027-а Международния съюз по биатлон (IBU) взе решение да остави единствено категорията до 21 г.

В Арбер България ще бъде представена от общо 12 състезатели в различните възрастови групи при младежите и девойките.

Момчета до 19 г.: Георги Джоргов, Николай Николов, Мартин Христов, Андрей Ночев

Момичета до 19 г.: Рая Аджамова, Никол Кленовска, Десислава Минчева, Никол Петкова

Младежи до 21 г.: Георги Наумов, Веселин Белчински

Девойки до 21 г.: Биляна Чавдарова, Ирина Георгиева

Ето я и програмата на БНТ 3:

28 февруари (събота)

11:25 – Индивидуална дисциплина 12.5 км – юноши до 19 г.

15:45 – Индивидуална дисциплина 15 км - младежи до 21 г. */след края на сноуборда/

1 март (неделя)

11:25 – Индивидуална дисциплина 10 км - девойки до 19 г.

15:25 – Индивидуална дисциплина 12.5 км – девойки до 21 г.

2 март (понеделник)

11:55 – Смесена щафета 4х6 км – до 19 г.

15:40 – Смесена щафета 4х6 км – до 21 г.

3 март (вторник)

11:25 – Спринт 7.5 км – юноши до 19 г.

15:25 – Спринт 10 км – младежи до 21 г.

4 март (сряда)

11:25 – Спринт 6 км – девойки до 19 г.

15:25 – Спринт 7.5 км - девойки до 21 г.

6 март (петък)

11:25 – Масов старт 12 км - младежи до 21 г.

12:25 – Масов старт 9 км - девойки до 21 г.

15:35 – Масов старт 12 км – юноши до 19 г.

16:35 – Масов старт 9 км – девойки до 19 г.

7 март (събота)

11:55 Щафета 3х7.5 км – юноши до 19 г.

15:25 Щафета 4х7.5 км – младежи до 21 г.

8 март (неделя)

11:25 Щафета 3х6 км – девойки до 19 г.

15:25 Щафета 4х6 км – девойки до 21 г.