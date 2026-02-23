БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница

Чете се за: 02:02 мин.
Д-р Здравков посочи, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността на лечебното заведение

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски не приема оставката на д-р Благомир Здравков като директор на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев". Двамата проведоха среща в Министерството на здравеопазването, по време на която обсъдиха належащите въпроси в лечебното заведение, както и най-неотложните проблеми в сектора.

"Заявих, че майчиното и детско здраве ще бъдат мой личен приоритет и възстановяването Ви като директор на единствената специализирана болница за деца е ясен знак за това. Детското здравеопазване изисква спокойна среда, професионализъм и последователност, за да могат медицинските екипи да работят уверено и с необходимата грижа към малките пациенти", отбеляза доц. Околийски.

От своя страна д-р Здравков посочи, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността и развитието на лечебното заведение, както и за подобряване на условията. Той подчерта, че основна цел остава гарантирането на качествена и навременна медицинска грижа за децата и подкрепа за специалистите, които работят в болницата.

По време на срещата бе постигнато съгласие да бъде поддържан активен диалог между ръководството на лечебното заведение и Министерството на здравеопазването с цел устойчиви решения по ключовите въпроси в детското здравеопазване.

Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков депозира оставката си в Здравното министерство на 10 февруари. В мотивите за решението си тогава той посочи, че през изминалата година е срещнал вместо партньорство системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог.

