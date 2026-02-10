БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков депозира оставката си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

Мотивите: Системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог

директорът болницата детски болести софия благомир здравков депозира оставката
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков е депозирал оставката си в здравното министерство.

Това съобщи самият той с пост във социалната мрежа Фейсбук.

В мотивите за решението си д-р Здравков посочва, че през изминалата година е срещнал вместо партньорство системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог.

Д-р Благомир Здравков допълва още, че в такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето.

И уточнява, че ще продължи да упражнява професията там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават.

#Благомир Здравков #оставка

Последвайте ни

ТОП 24

Политическите коментари по случая "Петрохан"
1
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
2
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни кошари
3
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
До момента са образувани две досъдебни производства по случая "Петрохан"
5
До момента са образувани две досъдебни производства по случая...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Здраве

(Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го
(Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го
Грипът отстъпва: Кои са най-честите усложнения след прекарване на вируса? Грипът отстъпва: Кои са най-честите усложнения след прекарване на вируса?
Чете се за: 02:15 мин.
Ръководството на МБАЛ “Св. Анна” във Варна кани на разговор детските хирурзи Ръководството на МБАЛ “Св. Анна” във Варна кани на разговор детските хирурзи
Чете се за: 01:40 мин.
Последен ден на грипната епидемия в Пловдив Последен ден на грипната епидемия в Пловдив
Чете се за: 01:07 мин.
Ръководството на МБАЛ "Света Анна" във Варна в опит да спаси детското отделение Ръководството на МБАЛ "Света Анна" във Варна в опит да спаси детското отделение
6158
Чете се за: 03:02 мин.
Казусът с МБАЛ "Св. Анна": Каква ще бъде развръзката с отделението по детска хирургия? Казусът с МБАЛ "Св. Анна": Каква ще бъде развръзката с отделението по детска хирургия?
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е Андрей Гюров
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Разследването на трагедията "Петрохан" продължава Разследването на трагедията "Петрохан" продължава
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков депозира оставката си Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков депозира оставката си
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Започва разширението на третата линия на столичното метро
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Гилейн Максуел няма да говори за аферата "Епстийн" преди...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Нова климатична цел на ЕС: 90% по-малко парникови газове до 2040...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ