ИЗВЕСТИЯ

Районната прокуратура в София повдигна обвинение за шофиране след употреба на алкохол на футболиста на ЦСКА Дейвид Пастор

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Пастор ЦСКА
Снимка: Официален сайт / cska.bg
Районната прокуратура в София е повдигнала обвинение за шофиране след употреба на алкохол на футболиста на ЦСКА Дейвид Пастор. Предстои да бъде внесено искане за постоянното му задържане. До ареста на футболиста се стигна след като в нощта срещу вторник той не е спрял на червен светофар в района на булевард Симеоновско шосе, а е причинил леко пътно-транспортно произшествие с паркирала кола. Дрегерът на място е отчел 2,32 промила алкохол.

"Наблюдащият прокурор е предценил, че са налице основателни подозрения, че същият би се укрил и би извършил друго престъпление, поради което с постановление обвиняемият е задържан за срок до 72 часа", заяви на брифинг пред медиите Николай Николаев - говорител на Софийската Районна Прокуратура.

"Законът предвижа наказание лишаване от освобода от една до три години, глоба от 1000 до 5000 лева. Във връзка с измененията в закона, когато автомобилът не е негова собственост, съдът присъжда равностойността на превозното средство, което в случая е над 30 000 евро", добави Николаев.

