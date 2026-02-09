БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Защитникът на ЦСКА Дейвид Пастор е задържан заради шофиране в нетрезво състояние

Спорт
Дрегерът е отчел 2.32 промила алкохол.

Давид Пастор
Снимка: startphoto.bg
Титулярният краен бранител на ЦСКА – Пастор, е бил арестуван през изминалата нощ. По данни от разследването бразилецът не спрял на червен светофар в района на бул. „Симеоновско шосе", след което направил и леко ПТП с паркирала кола.

Дрегерът на място отчел 2.32 промила алкохол. Пастор е задържан за 24 часа и предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.

Междувременно още във вторник от 18:00 часа предстои ключовият мач на ЦСКА срещу ЦСКА 1948 на ¼-финалите за Купата на България.

Свързани статии:

ЦСКА осъди действията на футболиста си Дейвид Пастор
ЦСКА осъди действията на футболиста си Дейвид Пастор
Защитникът бе арестуван заради шофиране в нетрезво състояние.
Чете се за: 01:50 мин.

