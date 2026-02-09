БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
ЦСКА осъди действията на футболиста си Дейвид Пастор

Спорт
Защитникът бе арестуван заради шофиране в нетрезво състояние.

Пастор ЦСКА
Снимка: Официален сайт / cska.bg
Ръководството на ЦСКА излезе с позиция във връзка с ареста на Пастор, който в ранните часове на понеделник е бил задържан след лек пътен инцидент.

Бразилецът е бил в нетрезво състояние.

Изявление на клуба:

Във връзка със случая с футболиста на ЦСКА Дейвид Пастор, ръководството на клуба държи да информира обществеността, че ЦСКА оказва пълно съдействие на органите на реда по изясняване на всички обстоятелства около снощния инцидент и участието на бразилския защитник в него.

ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности.

Клубът не толерира нарушаване на армейските ценности по никакъв повод и ще упражни своите права съгласно ясно установения вътрешен клубен правилник. Бихме искали да уверим спортната общественост, че ЦСКА вече предприема съответните мерки спрямо Дейвид Пастор.

Отново подчертаваме, че за нас подобни прояви са недопустими и неприемливи. Убедени сме, че Пастор, както и останалите футболисти на ЦСКА, в бъдеще ще докажат на терена и извън него, че осъзнават сериозната отговорност към клуба, неговите многобройни привърженици и българското общество като цяло.

Свързани статии:

Защтникът на ЦСКА Дейвид Пастор е задържан заради шофиране в нетрезво състояние
Защтникът на ЦСКА Дейвид Пастор е задържан заради шофиране в нетрезво състояние
Дрегерът е отчел 2.32 промила алкохол.
Чете се за: 00:40 мин.
