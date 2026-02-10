БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Свалиха дрон в Северна Корея

Диана Симеонова
По света
Южна Корея обискира разузнавателната агенция в страната

Южнокорейските власти извършиха обиски в разузнавателната агенция на страната във връзка с разследване как дрон е прелетял границата и е бил свален от Северна Корея.

Пхенян публикува снимки на останки от дрона свален по-рано през годината над Кесонг, близо до границата, и обвини Сеул. Оттам първоначално отрекоха участие на правителството. Сега обаче полицията съобщи, че разследва трима действащи войници и един служител на разузнавателната агенция.

Трима цивилни вече бяха обвинени за предполагаемата им роля в скандала.

Един от тях публично пое отговорност и каза, че е действал, за да открие нивата на радиация от съоръжение за преработка на уран.

