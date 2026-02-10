Кога ще започне процесът срещу Никола Бургазлиев?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слушай новината

Близо шест месеца след трагичния инцидент в Слънчев бряг, при който ученикът Никола Бургазлиев блъсна петима с атракционно АТВ, делото все още не е започнало.

При катастрофата на 14-ти август загина 35-годишната Христина, а малкият й син с месеци беше в тежко състояние в няколко болници.

Според прокуратурата процесът все още не е започнал заради искане от защитата на обвиняемия да излезе от ареста.

Затова вчера беше проведено поредното съдебно заседание, какво се случи там, има ли яснота кога ще стартира делото?

"Разследването е приключено. Всичко ни беше предявено. Притесненията ни са както в началото. Той е син на полицай. И двамата са на длъжност в момента. Той е бил с наркотици. Качва се на тротоар. Няма никакви реакции да спре. Поведението си е неадекватно", това каза в "Денят започва" вуйчото на Мартин Юлиян Здравков.

Вуйчото на Марти разказа, че той се възстановява и вече състоянието му е по-добре.

