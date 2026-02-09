БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
4-годишният Мартин, който беше спасен по чудо, е със 100% ТЕЛК и все още се възстановява

Близо 6 месеца след трагичния инцидент в Слънчев бряг, при който ученикът Никола Бургазлиев блъсна петима с атракционно АТВ, делото все още не е започнало. При катастрофата на 14 август 2025 г. загина 35-годишната Христина, а малкият ѝ син с месеци беше в тежко състояние в няколко болници. Според прокуратурата процесът все още не е започнал заради искане от защитата на обвиняемия да излезе от ареста. Днес за пореден път съдът постанови най-тежката мярка.

Шест месеца след трагедията в Слънчев бряг, 4-годишният Мартин, който беше спасен по чудо, е със 100% ТЕЛК и все още се възстановява.

Юлиян Здравков, чичо на пострадалия Мартин: "С крива походка, с треперене, със стъпване на пръсти. Пита за майка си. Къде е, кога ще се прибере. Мислим, че не съзнава, той си я чака..."

Близките недоумяват защо делото все още не е започнало и се притесняват дали обвиняемият няма да излезе на свобода след изтичане на срока за задържане от 8 месеца.

Юлиян Здравков, чичо на пострадалия Мартин: "Пет човека удряш на тротоар под въздействие на наркотици. Защо трябва да се бави? Цялата случка има запис от тръгването на колата до самия удар и след това."

Максим Петров, близък на пострадалите: "И ще го мотат делото 7 - 8 - 10 г. накрая, за да не влиза изобщо в затвора."

Според прокуратурата делото не е започнало, заради искане на защитата Бургазлиев за по-лека мярка - домашен арест или гаранция.

Христо Колев, говорител на Окръжна прокуратура - Бургас: "Забавяне от страна на прокуратурата няма. Ние сме готови да го внесем в съда делото."

Галина Колева, адвокат на Никола Бургазлиев: "Има, разбира се, редица обстоятелства, които са ни мотивирали 6 месеца след началото да поискаме изменение на мярката, като едното и основното от тях е категоричната забрана на прокуратурата да му позволи да си завърши средното образование."

Христо Колев, говорител на Окръжна прокуратура - Бургас: "Това обвинение към прокуратурата е неприемливо, тъй като е разрешено на същия да се обучава."

Близки на обвиняемия се събраха пред съдебната палата днес.

Роса Ралева, майка на Никола Бургазлиев: "Ние не сме безразлични към другата страна. Изказваме отново съболезнования. Но за съжаление не можем да върнем нещата назад. Това може да се случи на всеки."

Александър, приятел на Никола Бургазлиев: "Това е инцидент. Той винаги пита за състоянието на детето.

- Вярвате ли, че наистина е бил дрогиран?

- Не, защото го познавам от 5-годишен."

Съдът не уважи искането за по-лека мярка и остави Никола Бургазлиев в ареста. Защитата тепърва ще решава дали да обжалва.

#катастрофа с АТВ #катастрофа в Слънчев бряг #Никола Бургазлиев

