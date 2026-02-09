БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
ЗАПАЗЕНИ

Версии за покушението срещу генерал Алексеев в Москва

Мартин Гицов от Мартин Гицов
По света
Предполагаемият извършител на покушението срещу руския генерал Владимир Алексеев е признал, че е действал по нареждане на украинските служби за сигурност, съобщи ФСБ. Според информация от Русия заподозреният е бил вербуван с помощта на полски гражданин. Украйна отрече участие в опита за убийство на втория човек в руското военно разузнаване ГРУ.

Нападателят, за който се твърди, че е произвел изстрелите срещу генерал Алексеев, е бил разпитан след екстрадицията му в Москва от Дубай. Подробности по ареста не бяха съобщени. Любомир Корба е руски гражданин, роден през 1960 г. в Украйна. Разпитан е и соченият за негов съучастник Виктор Васин, роден през 1959 г. и задържан в Москва след стрелбата. И двамата са признали вината си и са съобщили подробности за нападението, извършено според тях, по нареждане на Службата за сигурност на Украйна, твърди руската служба ФСБ.

Според комюникето Корба е бил вербуван от агент на Службата за сигурност на Украйна през август миналата година с помощта на сина му Любоч Корба, който е гражданин на Полша. Впоследствие е преминал специална подготовка в Киев, получавал е месечна заплата в криптовалута. Изпратен е на мисия в Москва през декември миналата година. За убийството на генерал Алексеев са му били обещани 30 000 долара, снабден е бил с пистолет със заглушител и електронен ключ за входа на блока на генерала.

Лобомир Корба: "След покушението ми беше ми казано да отида на летището, да хвана самолет за Дубай, където имаше друг билет за Румъния, а оттам трябваше да отида в Киев. В Киев трябваше да се срещна с екипа и генерала, които ми бяха възложили мисията."

ФСБ твърди, че Виктор Васин- съучастник на Корба е участвал в заговори с "терористични мотиви". Той е привърженик на "Фондацията за борба с корупцията" на покойния опозиционер Алексей Навални, обявена в Русия за терористична организация, посочват още от руските служби.

Виктор Васин, заподозрян: "Корба поиска да му помогна за наемането на временно жилище, сигурно убежище и да му осигуря документи за пътуване в Москва, за което искрено съжалявам."

Според руските служби третата заподозряна по случая Зинаида Серебрицкая е наела апартамент в блока на генерала и е успяла да избяга в чужбина в навечерието на покушението.

След стрелбата Москва обвини Киев в саботаж на преговорите в Абу Даби за край на войната. Руската делегация е водена от шефа на ГРУ Игор Костюков. Алексеев все още се възстановява в болница. Той е под западни санкции за предполагаемата си роля в кибератаки, приписвани на Русия. Обвиняван е и в организирането на нападението с невротоксин срещу Сергей Скрипал във Великобритания през 2018 г. Участвал е и в разузнавателни операции в Сирия. Покушението повдигна въпроси за сигурността на руските висши военни.

От декември 2024 г. в Москва и нейните околности бяха убити други трима офицери. От началото на войната при покушения загинаха редица руски функционери, Украйна пое отговорност за някои от тях.

