Спорт, музика и политика: Бед Бъни и посланията на шоуто на почивката на Супербоул

И тази година шоуто в почивката на Супербоул предизвика не по-малък интерес от самия финал на първенството по американски футбол. Имаше послание за единство, загатнати критики към администрацията на Доналд Тръмп и за първи път в историята - изпълнение изцяло на испански език. Бед Бъни, покрепен от Лейди Гага и Рики Мартин написаха история, бяха коментарите както в САЩ, така и отвъд океана. И без изненада - шоуто отнесе критики от американския президент.

"Бог да благослови Америка" - единствената реплика на английски, която Бед Бъни каза по време на шоуто на почивката на Супербоул. Изброи всички държави от Северна и Южна Америка. И сякаш за да обори твърденията на Доналд Тръмп, че ще раздели американците, пуерториканецът отправи ярко послание: "Единственото нещо, по-силно от омразата, е любовта".

Известен с ярките си политически позиции, включително срещу имиграционната политика на настоящата администрация, мнозина очакваха Бед Бъни да използва трибуната, за да критикува президента. Само преди седмица, когато спечели Грами, изпълнителят каза "не" на имиграционната агенция. Отказа и да направи турне в САЩ, за да не бъдат арестувани феновете му от федералната служба.

Вместо това - тръстикови полета и бедно пуерториканско село изникнаха на стадиона в Санта Клара, Калифорния. Почит към жертвите на урагана Мария, който през 2017 г. опустоши Пуерто Рико, а на фланелката на Бед Бъни - числото 64 - официалният брой на загиналите, макар да се предполага, че те всъщност са хиляди.

Изненадата на вечерта - Лейди Гага, която изпя салса версия на хитовия си дует с Бруно Марс.

И Рики Мартин - друг прочут пуерториканец.

Сватба на терена и звездното присъствие на актьорите Педро Паскал и Джесика Алба допълниха шоуто. В САЩ няма по-гледано събитие от Супербоул и неслучайно всяка година всички се питат кой ще има честта да пее по време на 15-минутната почивка. Изборът на 31-годишния пуерториканец Бед Бъни не се хареса на американския президент, който не присъства на финалите в Калифорния и твърдеше, че ще гледа алтернативно събитие по време на почивката.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Шоуто на почивката на "Супербоул" беше ужасно, едно от най-лошите в историята! Няма никакъв смисъл и е обида към величието на Америка! Никой не разбира дори думичка от това, което този човек казва, а танците са отвратителни, особено за децата, които гледат из цялата страна."

Колкото до организираното от близки до Тръмп консерватори алтернативно шоу - Кид Рок - известен привърженик на президента и кънтри певци можеха да бъдат гледани в YouTube в същото време, в което по телевизионните екрани течеше шоуто в Калифорния. Малко над 6 млн. души са избрали да гледат събитието, което мина под мотото "чисто американско". За сравнение - изчислява се, че спектакълът на Бед Бъни е проследен от близо 142 млн. души.