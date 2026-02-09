БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Амнистия във Венецуела: Освободени са няколко опозиционни политици

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Венецуелските власти освободиха няколко опозиционни политици - поредните политически затворници пуснати под натиска на САЩ. По данни на правозащитната група "Форо Пенал" са били освободени 35-има души. Сред тях е Фреди Суперлано - лидер на водещата опозиционна партия "Волунтад популар" или Народна воля. Той беше арестуван след президентските избори през 2024 г.

Пуснати бяха и други двама близки съюзници на носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо - известният адвокат Перкинс Роча и Хуан Пабло Гуанипа. Гуанипа беше задържан преди изборите и обвинен в участие в предполагаема терористична група планирала заговор за бойкот на вота.

Хуан Пабло Гуанипа: "Искаме помирение, но помирение с истината на преден план... Нека установим нов политически процес във Венецуела, в който се спазват правилата на играта и всеки, който не ги спазва, понася съответната санкция, и в който се зачитат волята и суверенитетът на венецуелския народ."

Часове след освобождаването му обаче Гуанипа беше отново задържан. Правителството съобщи, че той е нарушил условията по освобождаването си и че ще поиска от съда той да бъде поставен под домашен арест.

#Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог Неделчо Стойчев
1
Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог...
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към институциите и разследването
2
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
3
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
След трагичната развръзка по случая "Петрохан": Продължава разследването за смъртта на издирваните
6
След трагичната развръзка по случая "Петрохан":...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Латинска Америка

Първа стъпка към исторически закон - Венецуела прие на първо четене текст за всеобща амнистия
Първа стъпка към исторически закон - Венецуела прие на първо четене текст за всеобща амнистия
Летен празник в Перу Летен празник в Перу
Чете се за: 00:37 мин.
"Куба няма да оцелее": Тръмп заплаши с мита доставчиците на петрол в Хавана "Куба няма да оцелее": Тръмп заплаши с мита доставчиците на петрол в Хавана
Чете се за: 01:07 мин.
13-годишно момче почина след ухапване от акула в Бразилия 13-годишно момче почина след ухапване от акула в Бразилия
Чете се за: 00:57 мин.
Ситуацията във Венецуела: Родригес не иска Мачадо да се връща в страната Ситуацията във Венецуела: Родригес не иска Мачадо да се връща в страната
Чете се за: 01:00 мин.
Подводна изба: В Чили пробват древен метод за отлежаване на вино Подводна изба: В Чили пробват древен метод за отлежаване на вино
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

До момента са образувани две досъдебни производства по случая "Петрохан"
До момента са образувани две досъдебни производства по случая...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Опит за плащане с фалшиви 20 евро разследват в Перник
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Разследват опит за убийство след нападение с нож във Варна
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Двама души са пострадали след катастрофа с четири коли край Бистрица
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
След бурята "Марта": Стотици хора се връщат по домовете...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ