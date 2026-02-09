Амнистия във Венецуела: Освободени са няколко опозиционни политици

Венецуелските власти освободиха няколко опозиционни политици - поредните политически затворници пуснати под натиска на САЩ. По данни на правозащитната група "Форо Пенал" са били освободени 35-има души. Сред тях е Фреди Суперлано - лидер на водещата опозиционна партия "Волунтад популар" или Народна воля. Той беше арестуван след президентските избори през 2024 г.

Пуснати бяха и други двама близки съюзници на носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо - известният адвокат Перкинс Роча и Хуан Пабло Гуанипа. Гуанипа беше задържан преди изборите и обвинен в участие в предполагаема терористична група планирала заговор за бойкот на вота.

Хуан Пабло Гуанипа: "Искаме помирение, но помирение с истината на преден план... Нека установим нов политически процес във Венецуела, в който се спазват правилата на играта и всеки, който не ги спазва, понася съответната санкция, и в който се зачитат волята и суверенитетът на венецуелския народ."

Часове след освобождаването му обаче Гуанипа беше отново задържан. Правителството съобщи, че той е нарушил условията по освобождаването си и че ще поиска от съда той да бъде поставен под домашен арест.