БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
1
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
11:15, 09.02.2026 (обновена)
Чете се за: 00:52 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 09.02.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 09.02.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:05, 09.02.2026
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как...
11:51, 09.02.2026
Разследват опит за убийство след нападение с нож във Варна
11:07, 09.02.2026
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
09:51, 09.02.2026
8-и февруари 2026-а година - паметен ден за Тервел Замфиров и...
09:41, 09.02.2026
Около 10% от потребителите използват овърдрафт, сочи проучване в 12...
09:17, 09.02.2026
Владимир Зографски ще търси добро класиране и в Милано/Кортина
09:10, 09.02.2026
Олимпийско утро 09.02.2026 г.
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
2
Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог...
3
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към...
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Реклама
Най-четени
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Олимпийско утро 09.02.2026 г.
Спортни новини 08.02.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 08.02.2026
Спортни новини 08.02.2026 г., 12:20 ч.
12:20, 08.02.2026
Спортни новини 07.02.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 07.02.2026
Кристиян Георгиев: Олимпийската писта по сноуборд е по-дълга, това е добре за по-младите
19:40, 07.02.2026
Чете се за: 01:07 мин.
Спортни новини 07.02.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 07.02.2026
Реклама
Водещи новини
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как...
12:05, 09.02.2026
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
11:07, 09.02.2026 (обновена)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Разследват опит за убийство след нападение с нож във Варна
11:51, 09.02.2026
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Опит за плащане с фалшиви 20 евро разследват в Перник
13:20, 09.02.2026
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Двама души са пострадали след катастрофа с четири коли край Бистрица
11:22, 09.02.2026
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Медийният магнат на Хонконг беше осъден на 20 години затвор
08:57, 09.02.2026 (обновена)
Чете се за: 03:27 мин.
По света
След бурята "Марта": Стотици хора се връщат по домовете...
10:23, 09.02.2026
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Сурова зима в Чикаго: Замръзна фарът на пристанището край езерото...
12:32, 09.02.2026
Чете се за: 01:35 мин.
Галерия
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ