Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга

Тежкотоварен автомобил прегази пешеходец на бул. "Шипченски проход" и ул. "Иван Димитров - Куклата". Инцидентът е станал до спирка на трамвай 20, съобщиха от СДВР.

Сигналът към Спешна помощ е подаден малко след 9:30 часа, когато веднага екип е тръгнал към мястото.

Пешеходецът е на възраст между 75-80 години, съобщиха от Спешна помощ. Камионът е влачил пешеходецът, а шофьорът е избягал.

От СДВР съобщиха, че тежкотоварният автомобил е намерен, издирва се водачът. Пешеходецът е починал на място, а спешните медици са установили смъртта му.

Автобусите, които се движат в района на катастрофата се пропускат, временно е удължен маршрутът на трамваи № 21 и № 23 до автостанция “Искър”.