Цветелина Пенкова, БСП: С избирането си Крум Зарков зададе ясна посока за развитие на партията

от БНТ
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Снимка: БНТ
БСП избра нов председател. В събота Крум Зарков спечели вътрешнопартийното гласуване още на първия тур, с убедителна подкрепа, и даде заявка за обновление и нов път пред левицата. Темата коментира в студиото на "Денят започва" евродепутатът от БСП и международен секретар на Изпълнителното бюро на партията Цветелина Пенкова.

По думите ѝ, още с избирането си Крум Зарков е задал ясна посока за развитие на партията:

"Беше дадена ясна заявка за път на обновление, за равносметка и за това БСП отново да стане значима политическа сила с мястото, което заслужава в българската политика."

Тя коментира и думите на Зарков, че изборът му е бил "изненада":

"Смятам, че той подхожда скромно. Реално изборът беше еднозначен – още на първи тур, с едно гласуване и с голяма разлика. Това показва, че решението беше естествено", подчерта тя.

Изборът на новия лидер на БСП беше посрещнат положително не само от представители на левицата, но и от други партии, както и от европейски институции.

"Това е знак за умората от нови политически субекти без история, без принципи и без ясни политики. Лявото е необходимо в българската политика", коментира Пенкова.

Тя припомни, че Партията на европейските социалисти също е поздравила Крум Зарков за избора му:

"Отзвукът не е само в България, а и в Европа. Това е и оценка за неговите лични качества – морал, принципност и експертиза."

Според Цветелина Пенкова, новото ръководство ще търси повече яснота и последователност в парламентарното поведение на партията:

"Очаквам повече принципност и прозрачност. Имаше моменти, в които позициите изглеждаха нееднозначни. Сега се надявам на повече диалог и ясно обединение в парламентарната група."

По думите ѝ, макар Крум Зарков да не е народен представител, като председател на БСП той има право и отговорност да задава политическата линия:

"Еднозначният избор на Конгреса е ясна индикация и към парламентарната група каква посока трябва да следва."

Относно вътрешните напрежения в БСП тя заяви, че партията не е разединена, а функционира като "жив организъм". Тя подчерта, че новият лидер ясно е заявил, че зависимости и обвързаности са "неприемливи и недопустими" за партията.

Пенкова защити участието на БСП в управлението, като посочи конкретни политики и резултати:

"БСП беше гарант за запазването на учителските заплати над 125% от средната работна заплата, за началните възнаграждения на лекари и медицински сестри, както и за програмите за енергийна ефективност."

По думите ѝ близо 400 хиляди домакинства ще усетят по-ниски сметки в рамките на годината:

"От 100 предизборни обещания сме изпълнили 36. Няма друга партия, която да може да даде подобна отчетност", допълни евродепутатът.

Цветелина Пенкова коментира и отношенията между БСП и президента Румен Радев:

"Президентът заяви свой политически проект. На изборите ние сме опоненти, но в условията на силна фрагментация не бива да се изключват бъдещи разговори", каза тя.

По повод прогнозите, че БСП може да не влезе в следващия парламент, Пенкова беше категорична:

"Не виждам такъв сценарий. Това е в сферата на невъзможното."

По темата за Изборния кодекс Пенкова заяви, че очаква президентско вето:

"Взетото решение е несправедливо и води до дискриминационни практики, особено спрямо българите извън ЕС", подчерта тя.

Относно европейската политика тя коментира, че позицията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не изглежда стабилна и не изключи възможността за сериозни промени в политиките или в състава на Комисията.

Вижте целия разговор във видеото

#БСП #Цветелина Пенкова #Крум Зарков #избор на лидер на БСП #лидер на БСП

