Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан

По-голямата част от информацията, която имаме, е неофициална, тъй като поне това, което знаем до момента официално от Министерството на вътрешните работи от вчерашния брифинг, е че кемперът е намерен в трудно достъпна гориста местност, бил е паркиран между дървета, така че да не може да бъде видян отдалече.

Твърди се, че е видян от човек, който има лятна кошара в района, близо до връх Вола. Всъщност кошарата се е намирала точно над местността, на която е бил кемперът, и той е видял този кемпер. Видял е, че на предната дясна седалка до шофьорската - стои мъж с видимо безжизнени функции, вследствие на което е отишъл на място, на което има обхват, за да подаде сигнала в 9:30 часа, след което е започнал огледът.

Неофициално се знае, че проектилите и гилзите от произведените изстрели са изцяло вътре в самия кемпер, няма такива извън кемпера, нито пък има данни да е стреляно отвън по посока на кемпера и че се работи по всички версии – от убийство до самоубийство.

Пак неофициално се казва, че според това, което са видели по време на огледа, най-вероятно Ивaйло Калушев е убил двамата си спътници – 23-годишният Николай Златков и 15-годишното момче, след което се е самоубил. Тези изводи се водят и по разположението на телата вътре в самия кемпер, но така или иначе аутопсията, балистичната експертиза, взимането на барутни отлагания по тялото и ръцете биха могли да дадат повече яснота по въпроса.

Установено е още, че след 1 февруари, когато се предполага, че е извършено убийството на хижа "Петрохан", кемперът е пътувал към района на Врачанския балкан. Има доста третокласни пътища, които не са обхванати от камерите на Агенция "Пътна инфраструктура", заради което най-вероятно и по тази причина разследващите не са знаели точно накъде се насочва кемперът. Тук в района са оглеждани много пещери и пещерни образувания, където би могло евентуално тримата издирвани да се откриват. Не е ясно и кога се е случила стрелбата в самия кемпер – преди колко дни, дали вчера или в началото на седмицата.

Отцепен е доста голям район около самия кемпер и се проверява. Ще бъдат назначени ДНК-експертизи и ще бъдат взети биологични материали – както от самия кемпер, така и около него.

Очакваме кога ще бъде огласена и повече информация по случая със шесторното убийство, тъй като става въпрос за три убийства на хижа "Петрохан" и още три убийства във Врачанския балкан, в близост до връх Вола.

Вчера от полицията потвърдиха, че има записи от камери в изгорялата хижа "Петрохан", които са оцелели. Какво се вижда на тях обаче, разследващите казват, че няма да обявят, защото става въпрос за следствена тайна и се чака разрешение на наблюдаващия прокурор дали да се изнесе тази информация.

Неофициално знаем, че става въпрос за камери, които са в част от периметъра на хижата. На тях не се вижда конкретно какво се е случило. На записите се виждат шестима души – тримата, които по-късно са намерени застреляни с огнестрелни рани в хижа "Петрохан", и тримата, които след това са били обявени за издирване, и които във вчерашния ден бяха намерени и простреляни в кемпера, близо до връх Вола.

