СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви, издирваните по случая "Петрохан"

Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 02:12 мин.
Брифинг на властите за случая 

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви, издирваните по случая "Петрохан"
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Директорите на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков и на ОДМВР - Враца старши комисар Красимир Йончев дадоха изявления във връзка със случая "Петрохан".

Днес стана ясно, че са открити Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче в района връх Околчица около Враца.

снимка: БТА

"Открити са три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата казах, че се издирват във връзка с дейността на организацията на "Петрохан".

Това обяви директорът на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков.

Изправени сме пред това да разследваме престъпление без аналог, поне за нашата територия на страната досега, каза също той.

"Открити са три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата казах, че се издирват във връзка с дейността на "Петрохан". Лицата са свързани със случая. В момента се извършват необходимите действия по разследването. Установено е, че лицата отговарят до голяма степен на издирваните".

Той допълни, че е установено, че е имало и стрелба вътре в превозното средство без данни за стрелба отвън към него. Продължава работата по всички възможни версии.

Продължава да не се изключва версията и за затворено общество с елементи на секта, поясни той.

На мястото са открити оръжия, но директорът на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков отказа да коментира точно какви.

Допълни, че действията по разследването и в "Петрохан" продължават.

Старши комисар Красимир Йончев поясни, че сигналът е подаден от лице, което има лятна кошара в района, което е сигнализирало на телефон 112.

Вижте извънредната емисия "По света и у нас":

#случаят "Петрохан"

