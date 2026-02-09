Предацо - перлата във Вал ди Фиеме

Предацо! Перлата и най-населеното местенце във Вал ди Фиеме! И не се заблуждавайте - спортът далеч не е единствената причина туристите да искат да навестяват отново и отново тази част на Доломитите. Тук се намира природният парк "Паневеджо Пале ди сан Мартино", където биоразнообразието е повече от значимо. Човек може да се натъкне на прочутия смърч, използван за изработка на музикални инструменти.



В Предацо може да откриете и геоложки музей, който предлага повече от любопитни експонати. Традициите в спорта също са забележителни, като особено солидна е връзката със ски-скоковете - повече от 40 години тук има състезания, тук очакваме и Владимир Зографски при четвъртата му поява на Олимпийски игри.



На голямата шанца състезателите ще прекарват до 6 секунди във въздуха, така че атракцията е гарантирана. Доброволците може и да не са сред атракциите, а по-скоро сред оставащите на заден план задължителни функции на всеки подобен форум.

стенд ъп Винаги говорим за доброволци по време на игрите - Предацо е известен с това, че в календара му попадат много спортни събития и инициативи и извън Олимпийските игри - те стават възможни именно благодарение на местни обществени организации и същите тези доброволци. Точно като ... Марчалонга.

Марчалонга e състезание по ски бягане, което се провежда отново тук в края на януари. Но е по-различно от всяко друго състезание, защото обхваща 70 километра между Вал ди Фиеме и Вал ди Фаса. През годините маршрутът е видоизменян, като по-олекотената версия на състезанието, преминаваща и пред Предацо, е само 45 километра.

Вижте целия обект във видеото.