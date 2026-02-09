Войната в Украйна: Дипломация, въздушни удари и тежки сражения на фронта

Одеса е била атакувана с дронове тази нощ. Съобщава се за взривове в града. Засега няма информация за пострадали и разрушения.

На фронта, Русия твърди, че е превзела две села в Харковска и Сумска област. Украйна не потвърждава тази информация. Украинската армия съобщи, че вчера са се водили над 120 сражения. Според военни анализатори, руските части се опитват да разположат тежка техника в района на Покровск.

Продължават и масираните руски атаки по различни райони на Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през изминалата седмица Русия е нанесла над 3 хиляди въздушни удара. Като основна мишена е енергийната система на Украйна.

Заради ударите през последните дни, в много райони в страната има режим на тока. Все още няма официално потвърждение, че тази седмица в Съединените щати ще се проведат тристранни преговори. Зеленски съобщи, че предложението е отправено от Белия дом.