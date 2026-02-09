БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Ключова политическа седмица: В очакване на нов служебен премиер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Запази
Ключова политическа седмица: В очакване на нов служебен премиер
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Започва ключова политическа седмица. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре финален кръг консултации с три политически формации. За срещи на "Дондуков" 2 са поканени представители на АПС, МЕЧ и "Величие". След разговорите с тях президентът трябва да назначи служебен министър-председател.

Общо пет длъжностни лица, от т. нар "домова книга", вече заявиха готовност да оглавят временното правителство. Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсмана Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Избраният кандидат за служебен премиер има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако всичко е наред, президентът издава указ за назначаване на правителството. И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, които трябва да са в срок до два месеца.

#търси се служебен премиер #консултации за служебен премиер #президентът Илияна Йотова #консултациите при президента

