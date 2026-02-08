"Отвъд магичното" - изложбата на Лорка, която предизвика фурор

Чилийският художник Гийермо Лорка предизвика истински фурор в Националната художествена галерия.

От няколко седмици пред галерията ежедневно има дълга опашка от посетители, които искат да разгледат впечатляващите произведения.

Тази сутрин беше организиран и тур за деца, който ги отведе в света на сънищата, мистиката и тайните на човешката психика в изложбата "Отвъд магичното".

Още от сутринта пред галерията се оформи голяма опашка за изложбата на Гийермо Лорка.

От доста време се каним да посетим изложбата и понеже последна седмица вече последен срок и трябваше вече да дойдем.



Сега ми е много приятно, че има опашка, смятам, че така трябва да е пред галериите и пред местата, в които има изкуство.

Гийермо Лорка е най-търсеният съвременен чилийски художник, който вече завладява и Америка и Европа.

Момичета с розова коса и сюреалистично огромни животни, Гийермо Лорка представя един мистериозен свят пълен със загадки и провокации.

Двойствеността и уязвимостта на човешката природа са основни сюжети на картините му.

Боряна Вълчанова, куратор НХГ:

Той всъщност иска да ни покаже, че светът не е черно-бял, той от една страна може да бъде много разнообразен, поетичен, но от друга, хаотичен, сложен, тревожен.

Но могат ли деца между 6 и 12 години да разберат произведенията му и те да им въздействат и как родителите им са решили да ги заведат на толкова абстрактна изложба.

Смятаме, че е интересно и обогатяващо дори за най-малките и създава вкус към изкуството .



Дамата каза в началото, че всичко е много приказно, честно казано има и доста страшни приказки за деца, така че изкуството има много страни и смятам, че е подходяща за деца. Всъщност децата онемяха и си тръгнаха впечатлени и малко замислени.



Коя картина най-много ти хареса от изложбата? Най голямата рисунка на кучето и пясъчното момиче.

Можете да видите изложбата в Националната галерия до 15 ти февруари.