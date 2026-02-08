БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:50 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

"Отвъд магичното" - изложбата на Лорка, която предизвика фурор

Карина Караньотова
Всичко от автора
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Чилийският художник Гийермо Лорка предизвика истински фурор в Националната художествена галерия.

От няколко седмици пред галерията ежедневно има дълга опашка от посетители, които искат да разгледат впечатляващите произведения.

Тази сутрин беше организиран и тур за деца, който ги отведе в света на сънищата, мистиката и тайните на човешката психика в изложбата "Отвъд магичното".

Още от сутринта пред галерията се оформи голяма опашка за изложбата на Гийермо Лорка.

От доста време се каним да посетим изложбата и понеже последна седмица вече последен срок и трябваше вече да дойдем.

Сега ми е много приятно, че има опашка, смятам, че така трябва да е пред галериите и пред местата, в които има изкуство.

Гийермо Лорка е най-търсеният съвременен чилийски художник, който вече завладява и Америка и Европа.
Момичета с розова коса и сюреалистично огромни животни, Гийермо Лорка представя един мистериозен свят пълен със загадки и провокации.

Двойствеността и уязвимостта на човешката природа са основни сюжети на картините му.

Боряна Вълчанова, куратор НХГ:
Той всъщност иска да ни покаже, че светът не е черно-бял, той от една страна може да бъде много разнообразен, поетичен, но от друга, хаотичен, сложен, тревожен.

Но могат ли деца между 6 и 12 години да разберат произведенията му и те да им въздействат и как родителите им са решили да ги заведат на толкова абстрактна изложба.

Смятаме, че е интересно и обогатяващо дори за най-малките и създава вкус към изкуството .

Дамата каза в началото, че всичко е много приказно, честно казано има и доста страшни приказки за деца, така че изкуството има много страни и смятам, че е подходяща за деца.

Всъщност децата онемяха и си тръгнаха впечатлени и малко замислени.

Коя картина най-много ти хареса от изложбата?

Най голямата рисунка на кучето и пясъчното момиче.

Можете да видите изложбата в Националната галерия до 15 ти февруари.

#Гийермо Лорка #НХА #изложба

