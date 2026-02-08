Трима са заподозрени за покушението срещу генерал от ГРУ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Екстрадираният от Дубай в Москва като непосредствен извършител на покушението е Любомир Корба, роден през 1960-та година в Тернопил, тогава съветска Украйна. Към момента той е руски гражданин, съобщи руското следствие.

Говорителка на службата посочи, че е открито оръжието на покушението - пистолет "Макаров" със заглушител и три патрона.

Назначени са 15 съдебно-медицински експертизи.

Обединените арабски емирства не съобщиха подробности по задържането на Корба. Според руското следствие той е произвел три изстрела срещу втория човек в ГРУ и часове по-късно е избягал в Дубай.

64-годишният генерал Владимир Алексеев оцеля след операция в болница и според руски медии, остава в съзнание. Москва еднозначно обвини Украйна за покушението.

Светлана Петренко - говорител на Следствения комитет на Русия: Установено е, че Корба е пристигнал в Москва в края на декември миналата година по поръчение на специалните служби на Украйна за извършване на терористичен акт.

В Московска област по случая е бил задържан и Виктор Васин - предполагаем съучастник на Корба. Той е обвинен в опит за убийство на военнослужещ и незаконен трафик на оръжие. Назована като съучастник е и Зинаида Серебритская, която е успяла да избяга в Украйна.

Киев отрече роля в покушението и допусна вътрешна руска афера. Москва обвини Киев в саботаж на преговорите в Абу Даби за край на войната в Украйна. Руската делегация е водена от шефа на ГРУ Игор Костюков.

Неговият заместник беше прострелян в жилищен блок в северозападните райони на Москва, на 12 километра от Кремъл. Алексеев е под западни санкции за предполагаемата му роля в кибератаки, приписвани на Русия. Обвиняван е и в организирането на нападението с невротоксин срещу Сергей Скрипал във Великобритания през 2018- та.

Участвал е и в разузнавателни операции в Сирия. Покушението подвига въпроси за сигурността на руските висши военни. От декември 2024-та година в Москва и нейните околности бяха убити други трима офицери.

#покушение #Русия

