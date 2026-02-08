Закриват автогара "Север" в Пловдив - каква е причината?

Пловдив е напът да остане с автогара по-малко. Очаква се до края на месец март автобусите, които спират на автогара „Север“ да бъдат пренасочени към други крайни спирки.

Каква е причината за затварянето на автогарата и какви неудобства ще причини това на гражданите, които пътуват от северните на Пловдив общини към града?

Една от трите автогари в Пловдив отива в историята. Частните собственици на терените под сградата в район „Северен“ планират да закрият дейността на автогарата заради намален пътникопоток, а на нейно място предстои да бъде построен жилищен комплекс. Това ще създаде редица неудобства на стотици хора от общините на север от Пловдив, които ежедневно пътуват за да работят и учат под тепетата.

Закриването на тая автогара е не знам, глупост може би. Автобусът вечерният който е, тръгва в 17 ч и пристига в 19 часа на село, в най-голямото движение в колко часа ще се прибера - нямам отговор. Работя в болница, не виждам как ще стане, щото преместят ли ни оттук аз ще ходя в 8.30-9.00 на работа, което никак не ме устройва.

Според собственика на автогарата, тя от години работи на загуба.

Петко Ангелов – собственик на терена:

Всеки месец се работи на 50 хиляди лева загуба. Ние обмисляме варианти на автогара „Родопи“. Да мине целия транспорт, защото никой град няма по три автогари, които да не се използват пълноценно, и превозвачът да трупа загуби.

Намерението бъде изместена крайната спирка на всички линии от северната в южната част на града, според пловдивчани още повече ще натовари трафика в града. От община Пловдив твърдят, че задръстванията няма да станат по-тежки заради промяната.

За всяка линия сме направили различни маршрути, така че да не се струпват по едни и същи булеварди, най-вече в центъра и по пиковите места, където има задръствания.

Първоначално обявената дата за затваряне на автогарата 1 март, за момента се отлага, докато новите разписания не бъдат одобрени от Общинския съвет.