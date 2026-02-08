БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:45 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

Петър Панков: Представянето на нашите състезатели дава представа за нивото на българското ски бягане

от БНТ
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Йоханес Клаебо може да си тръгне от Италия с шест златни медала, категоричен е спортният деятел.

Петър Панков
Популярният български скиор, ски треньор и спортен деятел Петър Панков гостува в предаването на БНТ „Днес на игрите“, в което коментира спечеления златен медал на Йоханес Клаебо в титлата на скиатлона на 20 км. Той определи като „напълно заслужен“ триумфа на легендарния 27-годишен норвежец.

„На теория може да се случи и той да спечели шест златни медала. Много е трудно, но в ски спорта стават всякакви неща. Досега Клаебо се справя по отличен начин с всичко и може да направи и този рекорд“, каза Панков.

Той коментира и представянето на нашите ски бегачи - Марио Матиканов и Даниел Пешков.

Матиканов финишира на 62-ро място от 64 завършили, като бе на 7 минути и 53.4 секунди от Клаебо. Пешков се движеше на 56-о място до смяната на ските, но приключи участието си в началото на свободния стил.

„За съжаление, представянето на нашите момчета дава представа за нивото на българското ски бягане, което от доста години върви надолу. Не искам да бъда негативист. Но нашата спорта дисциплина е дала първия ски медал в зимните спортове. Българското ски бягане трябва да бъде реформирано изцяло. Причината не може да бъде една, те са комплексни“, добави специалистът.

„Ние нямаме достатъчни писти, няма къде да бягаме. Спортната инфраструктура е един от големите проблеми. Надявам се да очакваме по-добри резултати от нашите бегачи в следващите състезания“, добави още Панков.

Цялото интервю с Петър Панков вижте във видеото!

#Петър Панков #Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026

