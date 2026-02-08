БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:12 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

Юлия Иванова-Минчева: С игра без сърце няма да стане

Спорт
Треньорът на ЦСКА остана разочарована след загубата от Левски.

Юлия Иванова-Минчева
Старши треньорът на ЦСКА Юлия Иванова-Минчева коментира пред БНТ загубата с 1:3 гейма от Левски в дербито от 13-ия кръг на НВЛ за жени. Загубата изпрати „червените“ на четвърта позиция във временното класиране.

„В четвъртия гейм загубихме концентрация, Левски направи голяма разлика на сервис и отборът ни сякаш се предаде. Във важните ситуации не успяхме да се справим. Левски много повече играеше в защита, отколкото ние. И двата отбора направиха грешки в защита, имаше комични ситуации. Отдавам го на напрежението, все пак е дерби. С тренировки и мотивация ще се вдигнем. Ние Левски повече няма да ги срещнем, евентуално на полуфиналите. Имаме цели и трябва да си ги гоним. С игра без сърце и със страх няма да стане“, коментира наставникът на „червените“.

В следващия кръг ЦСКА се изправя срещу ЦПВК в пряк сблъсък за третата позиция в класирането.

Цялото интервю с Иванова-Минчева вижте във видеото!

