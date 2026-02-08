Денислав Димитров: Победа в дерби винаги е в плюс

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:12 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

от БНТ , Репортер: Мартин Гошев
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Старши треньорът на Левски увери, че всяка негова състезателка ще получи игрово време, ако го заслужи на тренировка.

денислав димитров победа дерби винаги плюс
Старши треньорът на Левски Денислав Димитров отличи представянето на волейболистките си при успеха над ЦСКА във Вечното дерби на женския волейболен елит на България.

Неговите възпитанички спечелиха столичния сблъсък с 3:1 гейма.

"Победа в дерби винаги е в плюс. Радвам се, че момичетата показаха желание и характер да се борят. Емоцията е положителна. Доволен съм от играта на момичетата. Има неща, върху които трябва да поработят, но има време. Имаме проблеми в отделни елементи, които ще запазя за себе си", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Специалистът увери, че всяка негова състезателка ще получи игрово време, ако го заслужи на тренировка.

"Пред всяка състезателка има минути за игра. Тренират много добре момичетата. Искам да видя, че нещата се получават на тренировка, за да получат шанса, да го покажат и на мач", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

Левски спечели волейболното дерби с ЦСКА при дамите
Левски спечели волейболното дерби с ЦСКА при дамите
„Сините“ се наложиха с 3:1 гейма в двубой от 13-ия кръг на НВЛ.
Чете се за: 00:55 мин.
