Денислав Димитров: Победа в дерби винаги е в плюс

Старши треньорът на Левски Денислав Димитров отличи представянето на волейболистките си при успеха над ЦСКА във Вечното дерби на женския волейболен елит на България.

Неговите възпитанички спечелиха столичния сблъсък с 3:1 гейма.

"Победа в дерби винаги е в плюс. Радвам се, че момичетата показаха желание и характер да се борят. Емоцията е положителна. Доволен съм от играта на момичетата. Има неща, върху които трябва да поработят, но има време. Имаме проблеми в отделни елементи, които ще запазя за себе си", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Специалистът увери, че всяка негова състезателка ще получи игрово време, ако го заслужи на тренировка.

"Пред всяка състезателка има минути за игра. Тренират много добре момичетата. Искам да видя, че нещата се получават на тренировка, за да получат шанса, да го покажат и на мач", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.