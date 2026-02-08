Милена Тодорова: Можехме да бъдем и по-напред

Биатлонистката Милена Тодорова смята, че българската щафета е била способна на по-добър резултат в смесената щафета на 4х6 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова използваха 15 допълнителни патрона и изминаха трасето за 1:07:46.0 час.

"Можехме да бъдем и по-напред. Имах шанс да мина поне три позиции по-напред. На финала, две секунди преди мен, имаше три момичета. Трябваше да използвам поне един резервен партон по-малко", сподели тя след състезанието в интервю за БНТ.

Тодорова призна, че е изкарала тежко заболяване, което й е попречило да влезе в по-добра форма преди Игрите в Италия.

"Изкарах доста тежко заболяване и пропуснах много стартове. Чувствах се добре, а колко е било добре, ще преценим с треньорите. Надявам се с всеки старт да става по-добре. Трасето бе в перфектни условия", допълни националната състезателка.

Вижте цялото интервю във видеото.