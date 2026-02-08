Радослав Янков: Карах много добре и съм разочарован

Българският сноубордист Радослав Янков сподели, че е доволен от участието си на финалите в паралелния гигантски слалом, макар да усеща и нотка разочарование, предвид факта, че 11 стотни го разделиха от място на четвъртфиналите.

Радо Янков загуби дуела с канадеца Арно Годе.

"От една страна съм разочарован, но от друга страна дадох всичко от себе си. Карането беше много добро, не можах да направя повече. Съперникът бе по-силен. Не ме е яд, защото си направих карането. Карах много добре и съм разочарован, че не успях да продължа. Разликата от 11 стотни е сравнително малка. В средата на трасето видях, че го настигам и дадох всичко от себе си, но не успях. Организаторите са се погрижили за трасето. Иска се рискуване отвъд предела. Аз го направих, но толкова ми бяха възможностите", сподели той в интервю за БНТ.

Българският национал е доволен от сезона, който прави.

"Доволен съм от сезона. Подиума в Банско бе страхотно класиране. Доказвам, че все още съм един от добрите. Ще продължа да се боря до края на сезона", допълни състезателят от Чепеларе.

Янков пожела успех на Тервел Замфиров, който продължава към четвъртфиналите.

"Радостно е, че имаме отбор. Участието на толкова българи е успех. Това са 32-мата най-добри мъже и жени в света. Квота не се взима лесно. Идването ни тук е голям успех. Стискаме палци на Тервел. Трасетата са страхотно чисти и трябва да рискува. Поздравих го и му пожелах успех. Има достатъчно опит, за да не му пука и да си направи карането", добави сноубордистът.

Това бяха четвърти олимпийски игри за опитния български национал.

"Всеки път е различно - от дебюта през 2014-а до пренавиването през 2018-а и благодарността, която чувствах през 2022-а. Мога само да съм благодарен, че на тази възраст мога да съм един от добрите. Минал съм през много трудности. Бих казал на младите да не спират, да не се отказват. Трябва дисциплина и постоянство, която да ги доведе до успеха", завърши Янков.

Вижте цялото интервю във видеото.