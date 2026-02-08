Малена Замфирова: Надявам, че ще мога да се справя по-добре на следващите олимпийски игри

Можех да я бия. Направих две грешки големи, после я настигнах и в последните врати я застигнах с много висока скорост. Финишираме, поглеждам и тя се държи за главата. Тя си мисли, че загуби. Поглеждам монитора и виждам, че ме е била с две стотни. Това бяха първите думи на Малена Замфирова след отпадането си на осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

16-годишната дебютантка на олимпийски игри загуби само с две стотни от секундата в първия кръг на директните елиминациите от Рамона Терезия Хофмайстер (Германия) - четирикратната носителка на Световната купа в паралелните дисциплини и бронзова медалистка от Пьончанг 2018.

"Случва се, такъв е спортът, много малки разлики. Да ви кажа честно, тези 2 стотни си мислих, че са в моя полза. Може би бях толкова концентрирана в трасето, че не я виждах изобщо до мен. Мислих си, че е малко по-назад или че е паднала и финиширах и бях на 100% сигурна, че съм победила. И като я погледнах, тя изгледаше като човек, който е загубил", коментира Малена.

Тя смята, че загубата е мотивира още повече.

"Вече ми е омръзна да губя от нея, на Банско два пъти. Миналата година победих, но сега тя ми е дръпнала малко с победите и трябва да оправим нещата. Малко баланс", обясни Малена.

Замфирова коментира и какво е усещането да участваш на олимпийски игри.

"Гледах много да не се докосвам до духа на олимпизма, защото това ти донеся допълнително напрежение. И по-скоро разглеждах това състезание, като тренировка и състезание, на което да мога да покажа най-доброто ми каране. Всички искаме да победим. Дойдох естествено да се боря за медалите, за златния медал. Много ми харесва цялата обстановката и хората. Различно е, не е като на нормална световна купа."

Тя продължава да мечтае за олимпийското злато след 4 години във Франция.

"Всички мечтаем за олимпийското злато и се надявам, че след 4 години вече ще съм на 20 и предполагам, че тогава вече ще съм много по-израстнала и по-устойчива, и по-бърза, и по-добра. И се надявам, че ще мога да се справя по-добре на следващите олимпийски игри", каза Замфирова.

Малена се надява брат й Тервел Замфиров да успее да победи на четвъртфиналите канадеца Арно Годе.

"Абсолютно сигурна, че Тери ще победи. Тери е добър, много добър, а и плюс това, двете трасета са много равностойни, така че няма такава голяма разлика като да има преднина канадецът, защото е по-добро трасе. Може би синьото е малко по-добро, но тук вече се вижда кой кара по-добре и кой е по-добър", обясни тя.

Малена Замфирова се обърна към подрастващите, които искат да тръгнат по нейните стъпки: