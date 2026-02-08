Радослав Янков: Има какво да подобря, важното е, че съм на финал

Сноубордистът Радослав Янков е доволен от факта, че стигна до финалите в паралелния гигантски слалом при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Радослав Янков стартира с №7 и в първия си старт по червеното трасе срещу Тим Мастнак (Словения) записа 43.84 секунди, което го постави на 16-ото място - последната позиция, даваща право на участие във финалите.

Във второто си спускане Янков кара по синьото трасе срещу Квиатковски и финишира с време 1:27.44 минути. След двата квалификационни старта българинът се класира 13-и и също намери място сред участниците в осминафиналите.

"Има много какво да подобря. Първото ми спускане не бе оптимално и затова бях доста по-назад. Второто изглежда доста добре. Важно е, че съм на финал", сподели той след квалификациите в интервю за БНТ.

Спускането му е позволило да даде съвет на Тервел Замфиров.

"Дадох съвет на Тервел, че трасето е чисто и не е мръднало. Може да даде всичко от себе си", добави националът.

Вижте цялото интервю във видеото.