ИЗВЕСТИЯ

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:45 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗОИ Милано/Кортина: Малена Замфирова - квалификации паралелен гигантски слалом (ВИДЕО)

от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
Сноуборд
зои милано кортина малена замфирова квалификации паралелен гигантски слалом
Слушай новината

Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Зимните олимпийски игри в Италия.

16-годишната българка стартира с №16 в осма серия и записа време 46.89 в първото спускане по синьото трасе срещу 26-годишната Елиза Кафонт. Малена остана на три десети от италианката, което и отреди 11-о време след първия кръг.

По червеното трасе след това тя спечели срещу Шайан Лох от Германия и с общ резултат 1:34.29 намери място на осминафиналите с 10-и резултат.

Замфирова ще се изправи срещу Рамона Хофмайстер. Естер Ледецка е с първо време, втора е Зузана Мадерова. С трети резултат към топ 16 продължава Цубаки Мики.

