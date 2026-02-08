Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва

Руската Федерална служба за сигурност съобщи, че е задържала двама души за покушение срещу висшия служител от военното разузнаване генерал-лейтенант Владимир Алексеев в Москва в петък.



Предполагаемият пряк извършител на стрелбата, идентифициран като Любомир Корба, руски гражданин от украински произход роден през 1960 г., е бил задържан в Дубай и предаден на Русия. Той е бил обвинен и оставен в ареста по искане на разследващите.

Друг руски гражданин, Виктор Васин, смятан за негов съучастник, е бил задържан в Москва. От службата съобщиха и за трети заподозрян, жена с името Зинаида Серебрицкая, която е заминала за Украйна.

Веднага след покушението руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че зад него стои Киев.