Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Трети предполагаем съучастник е избягал в Украйна

Руската Федерална служба за сигурност съобщи, че е задържала двама души за покушение срещу висшия служител от военното разузнаване генерал-лейтенант Владимир Алексеев в Москва в петък.

Предполагаемият пряк извършител на стрелбата, идентифициран като Любомир Корба, руски гражданин от украински произход роден през 1960 г., е бил задържан в Дубай и предаден на Русия. Той е бил обвинен и оставен в ареста по искане на разследващите.

Друг руски гражданин, Виктор Васин, смятан за негов съучастник, е бил задържан в Москва. От службата съобщиха и за трети заподозрян, жена с името Зинаида Серебрицкая, която е заминала за Украйна.

Веднага след покушението руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че зад него стои Киев.

#покушение #Русия #новини в Метрото

