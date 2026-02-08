Среща на борда за мир в Газа

Американският президент Доналд Тръмп ще организира първо заседание на учредения от него Съвет за мир на 19 февруари във Вашингтон. Целта ще бъде набиране на средства за възстановяване на Ивицата Газа.



Срещата ще събере световните лидери, които приеха поканата на Тръмп да се присъединят към Съвета за мир, както и членове на Изпълнителния комитет за Газа, начело на който застана Николай Младенов. Засега само унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че е приел поканата.

Заседанието ще се проведе в сградата на американския Институт за мир, който вече носи името "Институт за мир Доналд Тръмп".