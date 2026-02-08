БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
10787
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази

Случаят е от поморийското село Бата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кмет с окончателна присъда за купуване на гласове вече месец и половина продължава да управлява.

Случаят е от поморийското село Бата. Кметът Георги Георгиев беше задържан по подозрения за купуване на гласове през лятото на 2021 г. След една оправдателна присъда от Районния съд в Поморие, на втора инстанция кметът беше признат за виновен, а присъдата е потвърдена и от Върховния касационен съд в края на миналата година.

Кметът Георги Георгиев е признат за виновен, че е дал по 50 лв. на четирима души да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г.

Осъден е условно на 10 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок.

Към днешна дата продължава да изпълнява функциите кмет на село Бата.

Веселин Анестиев, общински съветник от Поморие: "Абсолютно смущаващо е. Съдът е постановил присъда за осъществено тежко умишлено престъпление против политическите права на гражданите. Доколкото ми е известно след влизане в сила на наказанието г-н Георги Георгиев е бил уведомен съвсем добросъвестно да си подаде оставката. Същият не е сторил това."

Оказва се, че законът не предвижда институциите да се уведомяват за присъдата автоматично. Затова две групи общински съветници подават сигнал до Общинската избирателна комисия с искане мандатът на кмета да бъде прекратен.

Кольо Николов, председател на ОИК - Поморие: "Ние нямаме разследващи функции и не можем да изискваме от съда или от прокуратурата съответните документи, тъй като това изрично е разписано в чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление, където се казва, че тези обстоятелства се установяват служебно от общинската администрация."

Затова сега комисията чака от кмет на Поморие, на чиято територия е село Бата, да предостави документите за присъдата.

Иван Алексиев, кмет на Община Поморие: "Искат от нас официалните документи, но ние нямаме такива. И днес сме пуснали писмо до Районен съд Поморие да ни се предоставят всички решения. След като ги получим ще ги входираме в Общинската избирателна комисия, ако преценят, че трябва да има нови избори, вече се насрочват избори от президента и провеждаме извънредни избори."

Осъденият кмет Георги Георгиев отказа да разговаря с нас, дори по телефона. Търсим го на работното му място.

БНТ: Кметът тук ли е?

Не, няма го.

БНТ: Къде е?

Не знам, излезе.

БНТ: Къде можем да го намерим?

Не знам, не можем да кажем нищо.

Въпреки че съдът не му е наложил наказание да не заема държавна или обществена длъжност според юристи Георги Георгиев не може да се кандидатира за кмет, докато не изтече 3-годишният изпитателен срок на присъдата му.

#осъден кмет #купуване на гласове

Последвайте ни

ТОП 24

Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог Неделчо Стойчев
1
Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог...
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към институциите и разследването
2
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
3
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
След трагичната развръзка по случая "Петрохан": Продължава разследването за смъртта на издирваните
6
След трагичната развръзка по случая "Петрохан":...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Регионални

Спряно е топлоподаването на част от центъра на София заради аварии
Спряно е топлоподаването на част от центъра на София заради аварии
Столичната община обяви процедура за избор на изпълнител за изграждането на Източната тангента Столичната община обяви процедура за избор на изпълнител за изграждането на Източната тангента
Чете се за: 03:17 мин.
Свлачище спря Родопската теснолинейка Свлачище спря Родопската теснолинейка
Чете се за: 00:52 мин.
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи
Чете се за: 02:22 мин.
След протестите в Лом: Съдът определи мярка "задържане под стража" за мъж, обвинен в блудство След протестите в Лом: Съдът определи мярка "задържане под стража" за мъж, обвинен в блудство
Чете се за: 01:47 мин.
Опит за плащане с фалшиви 20 евро разследват в Перник Опит за плащане с фалшиви 20 евро разследват в Перник
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало 6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Свлачище спря Родопската теснолинейка
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Нови жертви след поредните руски удари в Украйна
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Спорт, музика и политика: Бед Бъни и посланията на шоуто на...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ