Ретро мотриса пътува от София до Банкя по повод Баба Марта

БДЖ организира атракционни пътувания по маршрут София - Банкя - София по повод един от най-любимите празници на малки и големи - 1 март, Денят на мартеницата и настъпващата пролет.

Днес любителите на железопътния транспорт в страната имат възможността да се повозят на ретро мотрисния влак № 19 001.7, който през изминалия век е осигурявал пътуванията на държавници от най-високо ниво. Дизеловата машина е произведена през 1960 г. и е една от най-модерните за времето си, като впечатлява с високо ниво на техническо оборудване.

Тематично украсената композиция ще извърши два курса в рамките на празничния неделен ден. Първият от тях започна в 9.50 ч. към Банкя, в обратната посока влакът тръгна в 11.40 ч. Второто пътуване ще стартира в 13.00 ч. отново от София с пристигане в Банкя в 13.25 ч. Обратният курс е в 14.25 ч. от гарата в Банкя с пристигане в София в 14.50 ч.

Сдобилите се с билет могат да съчетаят специалното ретро пътуване с разходка из красивия градски парк и центъра в град Банкя, които се намират в непосредствена близост до железопътната гара.

#ретро влак #Баба Марта #БДЖ

