В следобедните часове в Северна и Източна България ще има ниска облачност или мъгли, но над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в районите с трайна мъгла - между 6 и 9 градуса, в София около 14 градуса, по Черноморието от 6 до 8 градуса.

През нощта в Северна и Източна България, както и в Горнотракийската низина, ще има ниска облачност или мъгли. Минималните температури ще бъдат между минус 4 и 1 градус, в София - около минус 3 градуса. Максималните стойности ще достигнат между 12 и 17 градуса, в районите с трайна мъгла между 5 и 10 градуса, в София около 15 градуса, по Черноморието от 7 до 9 градуса.

Утре ще бъде предимно слънчево със слаб северен вятър. В Дунавската равнина и Източна България все още ще е мъгливо, но след обяд видимостта ще се подобрява. И в планините ще преобладава слънчево време с умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури по най-високите върхове ще са от минус 5 градуса на Мусала до минус 3 градуса на Черни връх.

Слънчево и все по-топло ще бъде до средата на новата седмица. До вторник минималните температури в цялата страна ще са вече над нулата, а максималните между 13 и 18 градуса. Вероятността за валежи е малка. В сряда ще започне застудяване, дневните температури ще се понижат с 3 - 4 градуса, а в четвъртък облачността ще се увеличи и ще има райони със слаби превалявания предимно до дъжд.