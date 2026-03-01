БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

Най-големите производители на петрол от ОПЕК се събират извънредно

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 01:12 мин.
Икономика
Външните министри на ЕС ще обсъдят ситуацията в Иран

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Външните министри на страните от Европейския съюз ще проведат видеоразговор във връзка със ситуацията в Близкия изток. Извънредният съвет беше свикан от първия дипломат Кая Калас. Според нея "безразборните атаки" на иранския режим срещу съседите му в отговор на вчерашните удари на САЩ и Израел, носят риск от вкарване на региона в по-широка война.

В ранния следобед ще бъде свикано и заседание на постоянните представители на страните членки.

Извънредно днес се събират и най-големите производители на петрол от ОПЕК. Очаква се да бъдат разгледани възможностите за по-голямо увеличение на доставките на петрол заради несигурната ситуция при Ормузкия проток. През този воден път преминава около една четвърт от световната морска търговия с петрол и това неизбежно ще се отрази на цените наа черното злато.

#ударите срещу Иран #новини в Метрото

