Най-големите производители на петрол от ОПЕК се събират извънредно

Външните министри на страните от Европейския съюз ще проведат видеоразговор във връзка със ситуацията в Близкия изток. Извънредният съвет беше свикан от първия дипломат Кая Калас. Според нея "безразборните атаки" на иранския режим срещу съседите му в отговор на вчерашните удари на САЩ и Израел, носят риск от вкарване на региона в по-широка война.

В ранния следобед ще бъде свикано и заседание на постоянните представители на страните членки.

Извънредно днес се събират и най-големите производители на петрол от ОПЕК. Очаква се да бъдат разгледани възможностите за по-голямо увеличение на доставките на петрол заради несигурната ситуция при Ормузкия проток. През този воден път преминава около една четвърт от световната морска търговия с петрол и това неизбежно ще се отрази на цените наа черното злато.