САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран, съобщи иранската държавна телевизия

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран, съобщи иранската държавна телевизия
Началник-щабът на Въоръжените сили на Иран - Абдолрахим Мусави, е убит при ударите срещу иранската територия, предаде Ройтерс, като се позова на иранската държавна телевизия.

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, при която загина 86-годишният Върховен лидер на страната - аятолах Али Хаменей.

В Иран бе обявен 40-дневен национален траур. Страната ще бъде управлявана от временен триумвират.

Мишена на съвместната операция на САЩ и Израел е бил и президентът на Иран - Масуд Пезешкиан.

