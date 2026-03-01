Заради напрежението в региона: МВнР с важна информация за българите в Близкия изток

Министерство на външните работи на Република България публикува важна информация за българските граждани, намиращи се в региона на Близкия изток, във връзка с ескалацията на напрежението след нанесените удари от САЩ и Израел срещу Иран.

От институцията съобщават, че сигнали и молби за съдействие се приемат денонощно чрез Ситуационния център на МВнР на следните телефони:

+359 2 948 24 04

+359 2 971 38 56

+359 893 339 616

Факс: +359 2 870 71 37

E-mail: crisis@mfa.bg

Гражданите могат да подават сигнали и чрез телефоните и електронните пощи на българските дипломатически и консулски представителства в съответните държави.

От министерството напомнят, че съгласно правото на Европейски съюз, в държави, където България няма свое консулско представителство, българските граждани могат да се обръщат за консулска помощ към представителствата на други държави членки на ЕС.

МВнР приканва всички български граждани, които се намират или възнамеряват да пътуват до региона, да се регистрират в рубриката „Пътувам за“ на официалната интернет страница на институцията, за да може при необходимост връзката с тях да бъде осъществена по-бързо и ефективно.