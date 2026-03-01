Критики към служебната власт след заседанието на Съвета по сигурността

След вчерашното заседание на Съвета по сигурността при премиера Андрей Гюров и днес продължават критиките към служебната власт, че не са били поканени представители на партиите. Заради ескалацията на конфликта от "Възраждане" поискаха президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет по национална сигурност. От ГЕРБ и БСП заявиха, че само държавният глава може да вземе такова решение на базата на информацията, която дават специалните служби за конфликта в Близкия изток.

Деница Сачева, ГЕРБ-СДС: "Това е изцяло в прерогативите на президента Йотова, тя трябва да прецени на база на информацията, която получава от службите, дали има основание да свика Съвета. Ние вчера изразихме нашето мнение като ПГ, че за нас не е добра практика Съветът по сигурността в служебно правителство да прави такива заседания на тъмно без да свика НС. Да припомня на г-н Гюров, че той не е избран, той е назначен. В този смисъл отговорността за националната сигурност се носи от НС."

Атанас Мерджанов, зам.-председател на БСП: "Съветът по сигурност към премиера преценява на база на информацията, която има предварително. Според мен от гледна точка на успокояване на страстите би било добре да бъдат поканени представители на различните политически сили. По този начин би могло да се внесе спокойствие и правителството да даде увереност, че действително се е грижило за съдбата на страната. Аз мисля, че е преценка на самия президент как да постъпи в следващите няколко дни."