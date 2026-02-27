БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слънчево и все по-топло време в близките дни

Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Слънчево и все по-топло ще бъде времето в близките дни. Ще се повишават и максималните, и минималните температури, които през новата седмица в по-голямата част от страната ще бъдат положителни.

Утре рано сутринта обаче в повечето райони, както и почти навсякъде на морския бряг, ще бъде под нулата, между минус 5° и минус 1°, в София – около минус 3°, само в крайните югозападни части – около плюс 1°.

В сутрешните часове над Източна България ще има значителна облачност но през деня в цялата страна ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 8° и 15°, в София – около 11°, по-ниски на морския бряг – около 6 - 7°. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър с посока от изток-североизток.

И в планините ще преобладава слънчево време, но ще остане ветровито, с умерен, а по високите части – временно силен вятър от изток-североизток.

Под влиянието на обширен антициклон, слънчево ще бъде утре и в по-голямата част от Европа, включително и на Балканите, където температурите ще продължат да се повишават. Захлаждане и валежи предстоят в страните от Западна Европа. Ще вали и на Скандинавския полуостров, предимно сняг.

В неделя, първият ден от месец март, времето у нас ще бъде слънчево, преди обяд – на места с намалена видимост. И в началото на новата седмица ще се задържи все още предимно слънчево. Температурите ще се повишават и в празничния вторник, 3 март, минималните в цялата страна ще са положителни, а максималните ще бъдат между 14° и 19°, по-ниски отново по Черноморието. В сряда ще има повече облаци, а на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има превалявания от дъжд. Температурите слабо ще се понижат.

