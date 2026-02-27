По-високи температури и през новата седмица

В петък минималните температури ще са между минус 3° и 2°, в София - около минус 2°. През деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 9°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 6° - 8°. Температурата на морската вода е 5° - 7°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 3°.

В събота ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 8° и 13°.

В неделя и през първата половина от следващата седмица ще е предимно слънчево, в източните райони със слаб североизточен вятър, в останалата част от страната ще бъде тихо; преди обяд по Черноморието и на места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла.

Температурите постепенно ще се повишават и преобладаващите минимални ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните - между 12° и 17°, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето.