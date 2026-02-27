БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

По-високи температури и през новата седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В петък минималните температури ще са между минус 3° и 2°, в София - около минус 2°. През деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 9°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 6° - 8°. Температурата на морската вода е 5° - 7°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 3°.

В събота ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 8° и 13°.

В неделя и през първата половина от следващата седмица ще е предимно слънчево, в източните райони със слаб североизточен вятър, в останалата част от страната ще бъде тихо; преди обяд по Черноморието и на места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла.

Температурите постепенно ще се повишават и преобладаващите минимални ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните - между 12° и 17°, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето.

Последвайте ни

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
4
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на „Евровизия 2026“
5
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
6
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Времето

Слънчево и все по-топло до вторник, застудяване от сряда
Слънчево и все по-топло до вторник, застудяване от сряда
Слънчево време през почивните дни Слънчево време през почивните дни
Чете се за: 02:22 мин.
Слънчево и все по-топло време в близките дни Слънчево и все по-топло време в близките дни
Чете се за: 02:12 мин.
Слънчево време и днес, и утре Слънчево време и днес, и утре
Чете се за: 01:57 мин.
Слънчево, със слаб източен вятър в петък Слънчево, със слаб източен вятър в петък
Чете се за: 02:37 мин.
Повече слънчеви часове през следващите дни Повече слънчеви часове през следващите дни
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Тръмп потвърди смъртта на Али Хаменей
Тръмп потвърди смъртта на Али Хаменей
Чете се за: 00:20 мин.
По света
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Американският президент към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР) Американският президент към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Чете се за: 09:27 мин.
По света
С песента "Бангаранга" Дара ще представи България на "Евровизия" С песента "Бангаранга" Дара ще представи България на "Евровизия"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта?
Чете се за: 12:00 мин.
Европа
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Служебният премиер: Няма промяна в степента на бойна готовност на...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ