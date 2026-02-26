Истинска вместо изкуствена коса: Спряха измама с ДДС за хиляди евро

Рекордно голяма митческа измама с коса за прикачване предотвратиха столичните митничари. Задържани са екстеншъни от Виетнам за 15 000 евро декларирани като изкуствена коса за 2000 долара. Така българска фирма се е опитала да си спести от данъци, за което ще бъде санкционирана и вкарана в рисков списък на митниците.

Заловената пратка е била декларирана като 128 екстеншъни за коса от синтетичен произход в най-различен цвят.

Никола Великов, началник сектор "Митнически и оперативен контрол" в АМ: "Поради възникнали съмнения в проверяващия екип, че косата не е от изкуствен материал са взети проби за изготвяне на митническа лабораторна експертиза."

Тя показва че косата е естествена, което веднага променя нейната стойност. Вместо декларираните 2000 долара, тя струва близо 15 хиляди евро.

Никола Великов, началник сектор "Митнически и оперативен контрол" в АМ: "Това не е единичен случай, нашият отдел от юли месец миналата година има около 60 такива случая, при които се установява недеклариран произход, недеклариран код, с което се избягват плащането на публични държавни вземания, а именно мито и ДДС."

Митото е 1% от стойността, а ДДС-то е 20 на сто.

Никола Великов, началник сектор "Митнически и оперативен контрол" в АМ: "В случая косата е задържана от митническите органи, тя ще бъде отнета в полза на държавата, а срещу юридическото лице ще бъде издадено наказателно постановление, с което ще бъде наложена имуществена санкция."

Вили Боршукова се занимава от години с внос и производство на коси за прикачване.

Вили Боршукова, собственик на верига салони: "Това на нас,прилежните данъкоплатци, също се отразява, тъй като клиентът търси най-евтиното. От Виетнам косите колко са качествени не мога да кажа, защото ние не работим с виетнамска коса по ред причини, но има страшно много фирми, дори самите фризьорски салони сами си внасят коси без никакви сертификати, без да ги обявяват на реалната стойност."

Причината е да се спестят пари и да се занижи цената на услугата. Според експерта е добре, че митниците са затегнали контрола. Важно е обаче клиентите да знаят че има скала за качество.

Вили Боршукова, собственик на верига салони: "Дали е с двойна плътност, дали е с единична плътност, какъв клас е, класовете се измерват от 1 до 12а, като качествените коси започват от 7а нагоре. От Виетнам и Китай има много качествени коси, това че са оттам не означава, че не са качествени, вече друг е въпросът от кой дистрибутор и от кой източник купувате. Това, което видях не ми изглежда много качествено."

Не само видът на косата обаче е важен, обяснява коафьорът.

Вили Боршукова, собственик на верига салони: "За хората, които се правят на специалисти в удължаването на косата е по-важно да вземат нещо евтино, което да го скрият на митница и да не плащат данъци. Аз показвам такива драстични случаи в които се лепи с канакулит, лепи се с някакво лепило незнайно, слагат се едни дебели редове, слагат се едни измислени неща и няма контрол върху това нещо."

Рени Давидова е фризьор в Русе и е категорична, че има голяма разлика между изкуствена и естествена коса.

Рени Давидова, фризьорка: "Естественият екстеншън може да се накъдря, да се боядиса, а изкуственият не може да се преработва с маша, не може да се боядисва и изглежда като косите на куклите. Изкуствената коса не я препоръчвам, много трудно се поставя."

Освен коси от Виетнам и Китай, митничарите забелязват, че се увеличава и вносът на нерегламентирани козметични продукти.

Никола Великов, началник сектор "Митнически и оперативен контрол" в АМ: "Имаме случаи и на други козметични продукти, като хилуорон ботокси, които пристигат от Южна Корея."

Най-често подобни пратки пристигат по въздух.