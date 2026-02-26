БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поредният кръг преговори между САЩ и Иран: Има ли шанс за споразумение?

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Нов кръг непреки преговори между Съединените щати и Иран по ядрената програма на Техеран. Очакванията след разговорите в Женева са или за споразумение, или за война, на фона на концентрацията на американска военна мощ в Близкия изток. Рамка за евентуално споразумение може да бъде постигната, ако Съединените щати разделят "ядрените от неядрените въпроси", твърди пред Ройтерс ирански представител.

В Женева двете страни са разменили "креативни и позитивни идеи", отбеляза оманското посредничество. Иранската страна определи преговорите като "интензивни и сериозни", но по някои положения са били нужни консултации с Техеран. Иран настоява за признаване на правото му да използва мирния атом и очаква вдигане на санкциите.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Съединените щати заявиха, че Иран трябва да обяви отказ от ядрено оръжие. Върховният лидер вече каза, че няма да имаме ядрени оръжия."

Според наблюдатели компромисите на Иран включват създаването на регионален консорциум за обогатяване на уран и идеи за наличните в страната около 440 килограма обогатен уран до 60 процента. Сред вариантите са износ и намаляване на концентрацията. Остава неясно какво Доналд Тръмп би приел като задоволителни условия за споразумение. Според американския държавен секретар Марко Рубио отказът от дискусии по иранската ракетна програма е "голям проблем".

Есмаил Багеи, говорител на МВнР на Иран:"Темата на преговорите, както е заявявано многократно, е с фокус върху ядрената програма. Нашата позиция е ясна, както за вдигане на санкциите, така и за правото на Иран да използва ядрена енергия за мирни цели. Представихме нашите виждания много ясно на Оманската страна по тези две основни направления".

Бойни самолети Еф-22 от Великобритания вече са в Израел. Самолетоносачът "Джералд Форд" напуска Гърция и се очаква утре да бъде край бреговете на израелското пристанище Хайфа. Според анонимни американски представители Тръмп обмисля ограничени удари срещу Иран като средство за натиск. При неуспех на преговорите в Женева би могъл да нареди и мащабна кампания за сваляне на режима в Техеран. Иран заяви, че ще отговори със сила срещу американски военни обекти в Близкия изток и цели в Израел.

#нов кръг #преговори САЩ-Иран

