Хилари Клинтън даде показания за аферата "Епстийн"

Бившата американска първа дама и бивш държавен секретар Хилари Клинтън даде показания във връзка с аферата "Епстийн".



Клинтън беше изслушана при закрити врата от комисия в американския Конгрес. Още в началото тя отрече да се е познавала с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, но потвърди, че през годините е общувала със сътрудничката му.

Хилари Клинтън се обърна към ръководената от републиканци комисия с призив да разпитат и Доналд Тръмп под клетва. Американският президент, който с години е поддържал приятелски отношения с Джефри Епстийн, отрича да е знаел за престъпленията на финансиста.

Утре в Конгреса ще бъде изслушан и бившият президент Бил Клинтън, за когото е известно, че след напускането на Белия дом, многократно е летял на самолета на Епстийн.